ТОП-5 советов по выбору автодомкрата

Домкрат - необходимый инструмент в автомобиле, который стоит возить с собой для замены колеса на запасное в случае поломки, чтобы не зависеть от помощи на дороге. Однако со временем домкрат может потеряться, забыться или исчезнуть при продаже автомобиля.

Как сообщает Day.Az, менеджер по работе с клиентами Виктор Смирнов поделился рекомендациями по выбору домкрата, чтобы он подходил для вашей машины.

Грузоподъемность

Для большинства легковых автомобилей или внедорожников достаточно домкрата с грузоподъемностью 2-3 тонны. Для более тяжелых внедорожников и грузовых автомобилей потребуется более мощный инструмент, который используется в автосервисах.

Тип домкрата

Домкраты бывают стандартными и низкопрофильными. Стандартные подходят для большинства легковых автомобилей, а низкопрофильные - для машин с небольшим дорожным просветом. Также такие домкраты удобны для автосервисов, так как для подъема машины требуется меньше усилий - достаточно несколько раз качнуть рычаг, чтобы поднять авто. Стандартный домкрат работает медленнее, но он компактнее и удобнее для хранения в багажнике.

Высота подъема

Этот параметр важен для высоких автомобилей, так как не все домкраты способны поднять машину на нужную высоту для снятия колеса. Высота подъема варьируется от 135 до 395 мм или от 150 до 530 мм, что позволяет поднимать авто на 40 или 55 см соответственно.

Способ хранения

Домкраты могут продаваться в коробках или кейсах. Коробки быстро ломаются и теряют свою форму, а кейс позволяет удобно и надежно хранить инструмент, предотвращая его потерю в багажнике.

Дополнительные аксессуары

При покупке домкрата полезно приобрести резиновую опору - специальную насадку для защиты порогов машины. Она не идет в комплекте, но с ней можно безопасно использовать домкрат без риска повредить кузов. Также будет полезно иметь баллонный ключ, если его нет в автомобиле.