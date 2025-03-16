https://news.day.az/world/1737673.html Нападение боевиков на колонну автобусов в Пакистане - есть погибшие Семь человек, в том числе трое военных Пограничного корпуса Пакистана, погибли и 35 получили ранения в результате нападения боевиков "Армии освобождения Белуджистана" с применением взрывного устройства на колонну автобусов. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Geo News.
Нападение боевиков на колонну автобусов в Пакистане - есть погибшие
Семь человек, в том числе трое военных Пограничного корпуса Пакистана, погибли и 35 получили ранения в результате нападения боевиков "Армии освобождения Белуджистана" с применением взрывного устройства на колонну автобусов.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Geo News.
"Армия освобождения Белуджистана" (BLA) осуществила взрыв самодельного взрывного устройства и атаку смертника на колонну в воскресенье утром. В результате погибли три солдата и два гражданина", - сообщили телеканалу источники в службе безопасности.
Отмечается, что солдаты немедленно открыли ответный огонь и ликвидировали трех боевиков, не считая террориста-смертника.
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