Нападение боевиков на колонну автобусов в Пакистане

Семь человек, в том числе трое военных Пограничного корпуса Пакистана, погибли и 35 получили ранения в результате нападения боевиков "Армии освобождения Белуджистана" с применением взрывного устройства на колонну автобусов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Geo News.

"Армия освобождения Белуджистана" (BLA) осуществила взрыв самодельного взрывного устройства и атаку смертника на колонну в воскресенье утром. В результате погибли три солдата и два гражданина", - сообщили телеканалу источники в службе безопасности.

Отмечается, что солдаты немедленно открыли ответный огонь и ликвидировали трех боевиков, не считая террориста-смертника.