Турция активно устраняет террористические угрозы

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил, что страна в скором времени освободится от терроризма.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление Куртулмуш сделал во время ифтара.

По словам Куртулмуша, Турция активно работает над устранением террористической угрозы:

"Надеюсь, нам удастся увидеть Турцию без терроризма".

Ранее лидер террористической организации РКК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное заключение, обратился к своим сторонникам с призывом сложить оружие и перейти к политической борьбе. Он предложил провести гражданский съезд, чтобы обсудить новый курс организации.

На фоне этого заявления некоторые группировки, связанные с РКК, объявили о готовности прекратить вооруженную борьбу.