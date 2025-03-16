Турция активно устраняет террористические угрозы - Куртулмуш
Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил, что страна в скором времени освободится от терроризма.
Как передает Day.Az, соответствующее заявление Куртулмуш сделал во время ифтара.
По словам Куртулмуша, Турция активно работает над устранением террористической угрозы:
"Надеюсь, нам удастся увидеть Турцию без терроризма".
Ранее лидер террористической организации РКК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное заключение, обратился к своим сторонникам с призывом сложить оружие и перейти к политической борьбе. Он предложил провести гражданский съезд, чтобы обсудить новый курс организации.
На фоне этого заявления некоторые группировки, связанные с РКК, объявили о готовности прекратить вооруженную борьбу.
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