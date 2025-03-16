https://news.day.az/society/1737637.html В Азербайджане выпадет снег В Азербайджане возможно выпадение снега. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, накануне праздника Новруз в стране ожидается изменение погоды. Директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова заявила, что в некоторых районах возможно выпадение мокрого снега и снега.
В Азербайджане выпадет снег
В стране ожидается ветер и понижение температуры.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в преддверии праздника Новруз в стране ожидается изменение погоды.
Директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова заявила, что в некоторых районах возможно выпадение мокрого снега и снега.
Нестабильные погодные условия в стране сохранятся до 24 марта.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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