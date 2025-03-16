В Азербайджане выпадет снег

В стране ожидается ветер и понижение температуры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в преддверии праздника Новруз в стране ожидается изменение погоды.

Директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова заявила, что в некоторых районах возможно выпадение мокрого снега и снега.

Нестабильные погодные условия в стране сохранятся до 24 марта.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az