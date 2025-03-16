Названа стоимость азербайджанского импорта удобрений за январь

В январе этого года в Азербайджан было импортировано 13,02 тысячи тонн удобрений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, объем затрат на импорт этого количества удобрений составил 5,15 миллиона долларов США.

Объем импорта удобрений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в количественном выражении сократился на 230 тонн, или на 1,7 процента, в стоимостном выражении увеличился на 860 тысяч долларов США, или на 20 процентов.

Так, в первый месяц прошлого года в Азербайджан было импортировано 13,25 тысячи тонн удобрений на сумму 4,3 миллиона долларов США.

В прошлом месяце средняя цена импортируемых удобрений составляла 395 долларов за тонну, что на 72 доллара, или на 22,3 процента выше, чем в том же месяце прошлого года. В соответствующий период 2024 года эта цена составляла 323 доллара США.

Отметим, что за прошлый год объем импортированных в Азербайджан удобрений составил 162,4 тысячи тонн, а стоимость - 72,5 миллиона долларов США.