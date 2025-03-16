https://news.day.az/sport/1737610.html Азербайджанские тхэквондисты выиграли 6 медалей в Бельгии Сборная Азербайджана по тхэквондо продемонстрировала отличные результаты на открытом чемпионате, который прошел в бельгийском Ломмеле, завоевав шесть медалей. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации тхэквондо, на высшую ступень пьедестала почета поднялся Бахруз Гулузаде (54 кг).
Азербайджанские тхэквондисты выиграли 6 медалей в Бельгии
Сборная Азербайджана по тхэквондо продемонстрировала отличные результаты на открытом чемпионате, который прошел в бельгийском Ломмеле, завоевав шесть медалей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации тхэквондо, на высшую ступень пьедестала почета поднялся Бахруз Гулузаде (54 кг).
Другие азербайджанские тхэквондисты также показали высокие результаты. Гашим Магомедов (63 кг) завоевал серебряную медаль, а Хидыр Мамедов (54 кг), Сайяд Дадашов (58 кг), Эльтадж Гафаров (87 кг) и Самаррух Османова (49 кг) стали бронзовыми призерами турнира.
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