Автор: Мехти Ахмедзаде

Продавшийся с потрохами армянству экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, являющийся ныне основателем и председателем неудачливой консалтинговой организации Rasmussen Global, вновь собрался в Армению. По сообщениям армянских СМИ, 20 марта он посетит Иджеван, где проведет пресс-конференцию.

Визиты Фог Расмуссена в Армению проходят с определенной периодичностью и, как показали факты, платят за них в Ереване не мало, что для продажного экс-генсека очень важно, так как его консалтинговая контора еле стоит на ногах ввиду своей ненадобности, а подачки армян, по ходу дела единственных клиентов, помогают ему оставаться на плаву.

Напомним, что в середине марта 2023 года в Интернете появились свидетельства того, что экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен получил от правительства Армении крупную сумму денег. За что получил? За безосновательную критику в адрес Азербайджана.

В опубликованном отчете Реестра прозрачности Евросоюза говорилось, что бывший глава Альянса заработал 150.000-400.000 долларов от разных клиентов, среди которых было и армянское правительство.

Согласно аудиторскому отчету от 2020-го года, "Расмуссен Глобал" заработала всего лишь 548 563 датских крон. Если разделить сумму на месяцы и перевести в доллары США, то в месяц чистая прибыль экс-главы НАТО равна $6576. И это при том, что на персонал он потратил в том же году 5,546,211 датских крон (почти в 10 раз больше).

Все эти цифры доказали зависимость Расмуссена от армянского коньяка и его глагольствование армянской повестке. Продав себя за деньги, Расмуссен подставил под удар авторитет не только всего военного блока, но и должность, которую он ранее занимал.

Теперь он вновь собрался в Ереван, и немудрено догадаться зачем - деньги заканчиваются. О чем будет говорить старик на пресс-конференции? Думаем, что ничего нового в его риторике не будет. Расмуссен в очередной раз повторит стандартные пропагандистские тезисы, заранее подготовленные армянскими кураторами, пытаясь очернить Азербайджан и выставить Армению в роли невинной жертвы.

Его слова, конечно же, не вызовут никакого резонанса за пределами армянской аудитории. Европа, где Расмуссен пытается сохранить свой политический вес, уже давно не воспринимает его всерьез. Даже в профессиональных кругах его репутация превратилась в анекдот.

Армения, конечно, продолжает надеяться, что привлечение таких фигур, как Расмуссен, поможет ей навязать Западу выгодную ей повестку. Но на фоне укрепления позиций Азербайджана на международной арене эти усилия выглядят не более чем жалкими попытками удержаться на плаву.