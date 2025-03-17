Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network, специально для Day.Az

Администрация Дональда Трампа нанесла мощный удар по одной из самых агрессивных пропагандистских машин США - Агентству по глобальным средствам массовой информации (USAGM). Эта структура долгие годы не просто формировала ангажированную информационную повестку, а систематически отравляла медиапространство однобокими, тенденциозными и порой откровенно лживыми материалами, направленными на дискредитацию неугодных стран и политиков.

Азербайджан стал одной из мишеней этой токсичной медиамашины. Под прикрытием громких лозунгов о свободе слова и демократических ценностях радиостанции "Голос Америки" и "Свобода/Свободная Европа" годами навязывали западную интерпретацию событий, извращая реальность и подавая её в угоду интересам Вашингтона. Они с готовностью тиражировали сфабрикованные обвинения, искали скандалы там, где их не было, и сознательно замалчивали достижения Азербайджана, особенно на фоне его успешных экономических реформ и роста влияния на международной арене.

Эти "медиа" словно хищные птицы кружили над регионом, выискивая малейшую возможность клюнуть, ухватиться за сенсацию, раздуть её до масштабов политического кризиса. Их материалы напоминали зеркала кривого коридора - всё было представлено в уродливом, искажённом виде, с однобокими оценками и ярлыками. Любая попытка Баку защитить свои интересы представлялась как "авторитаризм", а информационные атаки, организованные против страны, прикрывались фальшивыми флагами "журналистского расследования" и "прав человека".

Теперь, когда Трамп подписал указ о сокращении бюджета USAGM, эта зловещая фабрика фальши и манипуляций стоит на грани краха. Для Азербайджана, который десятилетиями был мишенью этих информационных диверсий, это не просто бюрократическое решение - это долгожданная справедливость, которая, пусть и запоздало, но всё же восстанавливает баланс в информационном пространстве.

Сокращение агентств, таких как USAGM и USAID, следует рассматривать в контексте растущей популярности изоляционистских настроений среди американцев. Общественное недовольство многомиллионными расходами на внешнеполитические проекты, особенно на фоне внутренних экономических трудностей в США, стало мощным катализатором этих решений.

Помимо USAGM, в списке структур, попавших под сокращение или ликвидацию, оказались такие организации, как:

• Центр имени Вудро Вильсона - аналитический центр, часто игравший роль мозгового центра для внешнеполитических инициатив США. Этот институт признан нежелательной организацией в России, что дополнительно подчеркивает его роль в антироссийской пропаганде.

• Институт музейных и библиотечных услуг - организация, поддерживающая культурные и образовательные проекты внутри США.

• Агентство по развитию бизнеса меньшинств - структура, занимавшаяся поддержкой предпринимательства среди этнических и расовых меньшинств.

Сокращение этих организаций, особенно USAID, будет иметь серьёзные последствия на глобальном уровне. Агентство США по международному развитию на протяжении десятилетий активно вмешивалось в дела других государств, спонсируя политическую оппозицию, финансируя СМИ и неправительственные организации, а также формируя повестку дня, выгодную Вашингтону.

Ликвидация или сокращение влияния этих организаций вызовет тектонические сдвиги в ряде регионов. В Восточной Европе и на постсоветском пространстве ослабнет влияние проамериканских СМИ и фондов, а такие страны, как Украина, Грузия и Армения, могут столкнуться с серьёзными проблемами в сфере информационной и политической поддержки со стороны США.

На Ближнем Востоке прекращение активной деятельности USAID способно ослабить позиции Вашингтона в стратегически важных странах, таких как Ирак, Сирия и Афганистан. А на фоне нарастающей активности Китая и России в регионе это может привести к перераспределению сфер влияния.

По данным Американского бюджетного управления, в случае реализации указа Трампа:

• USAGM может потерять до 70% своего персонала, что значительно снизит масштаб его деятельности.

• USAID предполагает сокращение бюджета на 35%, что составит около 5,2 миллиарда долларов в год.

• Сокращение Института музейных и библиотечных услуг предполагает потерю более 30% федеральных грантов, что сильно ударит по небольшим культурным центрам и музеям.

Многие критики Трампа рассматривают его действия как опасную тенденцию, угрожающую стабильности политической системы США. Однако для сторонников президента этот шаг - долгожданный удар по коррумпированной бюрократии, многолетнему символу неэффективности американской государственной машины.

Трамп действует в духе хрестоматийного образа "человека с топором", который уничтожает все гнилые ветви старой системы. Однако за этими реформами стоит серьёзный риск. Ослабление внешнеполитических инструментов США может привести к тому, что Вашингтон потеряет способность эффективно продвигать свои интересы за границей, уступив место своим геополитическим конкурентам.

Подписанный указ Трампа стал мощным сигналом о том, что эпоха глобальной американской гегемонии подходит к концу. США больше не готовы тратить миллиарды на пропагандистские проекты, культурные инициативы и информационные кампании за границей. Мир вступает в новую эпоху - эпоху, где Вашингтон уже не может диктовать свои условия всему миру, а доминирование США в глобальном медиапространстве стремительно сходит на нет.

И этот шаг Трампа - не просто экономическая реформа. Это шаг, который может навсегда изменить политический ландшафт планеты.

Подписав указ о масштабной ликвидации и сокращении целого ряда паразитирующих государственных структур, Дональд Трамп совершил шаг, на который не решился бы ни один из его предшественников. Этот указ - не просто экономическая реформа, это настоящее политическое землетрясение, которое потрясло истеблишмент Вашингтона и нанес мощный удар по так называемому "глубинному государству" - клубку бюрократов, чиновников и теневых элит, которые десятилетиями раздували бюджеты ради собственных интересов.

Трамп не просто урезает расходы - он демонтирует всю систему, которая годами наживалась на государственных контрактах, грантах и откровенном растрате налогоплательщиков. Под видом "демократических институтов" и "независимых организаций" десятки ненужных структур поглощали миллиарды долларов, которые могли быть направлены на здравоохранение, образование и поддержку простых американцев.

Возьмем хотя бы Агентство по глобальным СМИ. Эта организация годами паразитировала на бюджете США, прикрываясь лозунгами о "свободе слова". На деле же именно эта структура была ядром американской пропагандистской машины, раскручивавшей антироссийскую, антикитайскую и антииранскую истерию по всему миру. Огромные деньги уходили на финансирование псевдо-журналистов, подкуп оппозиционных политиков в странах Восточной Европы и Центральной Азии, а также на вмешательство во внутренние дела других государств.

Теперь, когда Трамп фактически разрушил эту машину, США наконец перестанут бездумно растрачивать миллиарды на сомнительные проекты за рубежом. Сокращение штата USAGM на 70% означает, что целые отделы пропагандистов, шпионов и провокаторов останутся без работы.

Особенно болезненным для либерального истеблишмента стало решение Трампа ликвидировать USAID - печально известное Агентство по международному развитию, которое годами под прикрытием гуманитарных миссий внедряло политические проекты Вашингтона в разных странах мира.

USAID на деле было не агентством помощи, а политическим тараном США. Эта структура профинансировала десятки "цветных революций", включая перевороты в Грузии (2003), на Украине (2004 и 2014) и попытку госпереворота в Беларуси (2020). Миллионы долларов стекались в карманы либеральных активистов, фейковых НПО и ангажированных медиа.

Сокращение бюджета USAID на 35% - это не просто экономия, это смертельный удар по тем, кто годами паразитировал на идее "экспорта демократии". Закрытие офисов агентства в ряде стран позволит Вашингтону наконец перестать финансировать чужие протесты и сосредоточиться на внутренних проблемах.

Трамп ясно дал понять: Америка больше не будет оплачивать проекты, которые не приносят пользы её гражданам. Закрытие Центра Вудро Вильсона, Института музейных и библиотечных услуг и ряда других бюрократических монстров стало болезненным ударом по либеральной элите. Эти структуры годами кормили политических активистов, фальшивых "экспертов" и чиновников, которые паразитировали на налогах простых американцев.

Так называемый Центр имени Вудро Вильсона давно превратился в фабрику фальшивых докладов и ангажированных исследований, призванных оправдать авантюры Вашингтона за рубежом. Ликвидация этой структуры - символичная победа Трампа над "клубом глобалистов", который десятилетиями подрывал позиции Америки.

Решение сократить финансирование пропагандистских и политических структур - это, по сути, возвращение Америке её подлинного голоса. Трамп ясно дал понять, что США должны перестать тратить миллиарды на бесполезные программы по продвижению "демократических ценностей" за границей. Эти деньги наконец начнут работать на американцев.

Пока демократы десятилетиями устраивали в Вашингтоне политическое шоу о "правильной внешней политике", простые граждане страдали от высоких налогов, нехватки рабочих мест и обостряющихся социальных проблем. Теперь Трамп наконец направляет бюджетные потоки туда, где они действительно нужны - в экономику, инфраструктуру и поддержку американских семей.

По последним соцопросам, более 62% американцев поддерживают курс Трампа на сокращение ненужных правительственных структур. Люди устали видеть, как их деньги уходят на пропаганду за границей, на финансирование НПО в Восточной Европе или на провокационные медиа в странах СНГ.

Трамп сделал то, что не смогли ни Буш, ни Обама, ни Байден - он разрушил культ "государства в государстве", которое десятилетиями паразитировало на ресурсах США. В этом смысле Трамп выступил как настоящий реформатор, который срубил с корнем гнилую поросль бюрократии.

Подписав указ о ликвидации и сокращении целого ряда структур, Дональд Трамп не просто сэкономил миллиарды долларов налогоплательщиков - он доказал, что Вашингтон больше не будет кормить паразитов и пропагандистов. Этот шаг стал настоящей политической революцией, которая, возможно, откроет новую эру американской политики - эпоху ответственности, прагматизма и отказа от ненужных идеологических авантюр.

Трамп сделал то, что должен был сделать настоящий лидер: он поставил интересы своего народа выше интересов коррумпированных элит и международных аферистов. И это делает его по-настоящему великим президентом.