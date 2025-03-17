Андрей Яцкин о 13-м межрегиональном форуме между Россией и Азербайджаном
Было бы целесообразно провести 13-й межрегиональный форум России и Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андрей Яцкин в ходе 22-го заседания Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству России и Азербайджана.
Он напомнил, что 12-й межрегиональный форум России и Азербайджана прошел в феврале прошлого года и было бы целесообразно провести 13-й региональный форум, в котором могли бы принять участие и парламентарии.
По его словам, у Азербайджана и России есть дорожная карта по межпарламентскому сотрудничеству, ряд мероприятий уже выполнен. Сейчас на повестке дня - новые шаги.
Яцкин также отметил, что азербайджанская сторона приглашена принять участие в Невском международном экологическом конгрессе, который пройдет 22-23 мая этого года.
"В рамках форума было бы актуальным участие главы города Баку в сессии, посвящённой экологии в мегаполисах", - сказал он.
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