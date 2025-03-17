Сегодня день рождения выдающегося актера Гусейна Араблинского

Одним из основателей азербайджанского профессионального театрального искусства является Гусейн Араблинский.

Как сообщает Day.Az, сегодня исполняется 144 года со дня рождения выдающегося актера.

Гусейн Араблинский родился в 1881 году в Баку. Первое образование он получил в моллахане (религиозной школе). Однако из-за материальных трудностей был вынужден бросить учебу. Учитель Габиб бек Махмудбеков, который создавал условия для обучения детей из бедных семей, помог Гусейну поступить в "Третью русско-татарскую" школу, где сам преподавал. Именно Габиб бек стал причиной прихода Гусейна в театральное искусство. Когда он вместе с Джахангиром Зейналовым хотел поставить на сцене одно из произведений Мирзы Фатали Ахундова, оказалось, что не хватает актеров для эпизодических ролей. Тогда он привлек к постановке своих учеников, включая Гусейна.

С 1897 по 1900 год Гусейн Араблинский играл только небольшие роли. Его театральные успехи связаны с созданным в 1903-1904 годах Обществом мусульманских артистов. В 1905 году на гастролях в Лянкяране он заменил неожиданно заболевшего актера в главной роли в спектакле "Мусибати-Фахреддин" и сразу привлек внимание публики своим мастерством. Позже он работал главным режиссером Театрального общества "Ниджат", внедряя ряд новшеств в театральную среду. Он запретил продажу билетов с рук и привлечение зрителей обходом домов, установил зарплаты актерам, исключил из репертуара произведения, пропагандирующие суеверия. Именно Гусейн Араблинский впервые представил на азербайджанской сцене произведения многих мировых классиков, а также русских драматургов.

Среди самых успешных ролей Гусейна Араблинского - Каджар в "Ага Мухаммед-шах Каджар" Абдуррагима бека Хагвердиева, Ахмед бек Шамхал в "Казавате" Ланского, Хлестаков в "Ревизоре" Гоголя, Фахреддин в "Мусибати-Фахреддин" Наджаф бека Везирова, Гейдар бек в комедии "Хаджи Кара" Мирзы Фатали Ахундова, Франц в "Разбойниках" Шиллера, Отелло в "Отелло" Шекспира.

Однако его любовь к сцене вызвала конфликт в семье. В то время женские роли играли мужчины, и Араблинский, сбрив усы ради одной из них, вызвал недовольство родных. Но он твердо верил, что сцена - это священное искусство, требующее безупречного поведения актера.

Гусейн Араблинский был убит в марте 1919 года. В советский период звучали разные версии его смерти, но исторические документы свидетельствуют, что его убил двоюродный брат Абдулхалыг. Презирая театральное искусство, он пошел на этот шаг из-за неопределенного спора. Могила актера находится на Аллее почетного захоронения в Баку.

Несмотря на то, что с его смерти прошло 106 лет, выдающийся артист всегда с глубоким уважением и почтением вспоминается в Азербайджане.