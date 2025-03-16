Делегация туркманских НПО посетила освобожденные территории Азербайджана

Делегация туркманских неправительственных организаций из Турции, Ирака и Сирии начала свой визит в Азербайджан 14 марта 2025 года.

Как сообщает Day.Az, в состав делегации вошли председатели НПО, общественные деятели и представители СМИ. Визит осуществляется при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

В рамках поездки делегация посетила освобожденные территории, чтобы ознакомиться с последствиями армянской оккупации и ходом восстановительных работ.

Сегодня гости побывали в городе Физули, где осмотрели разрушенный центр города, а также ознакомились с восстановительными работами, проводимыми в регионе. Они посетили среднюю школу №1 имени Мирзы Улугбека и детский творческий центр имени Курмангазы, где им была предоставлена подробная информация о восстановительных процессах и преступлениях, совершенных армянской стороной во время оккупации.

Следует отметить, что ранее делегация посетила Ходжалы, Ханкенди и Шушу, где также ознакомилась с последствиями оккупации и процессами возрождения региона.