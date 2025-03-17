Когда человечество начнет колонизировать Марс?

Илон Маск заявил, что через 5-7 лет человечество начнет заселять Марс.

"Да. Это произойдет либо во второе, либо в третье стартовое окно (период времени, подходящий для запуска космической ракеты - прим.) Земля-Марс, то есть примерно через 5-7 лет", - написал он на своей странице в X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Маска, основной вопрос заключается в том, хватит ли нынешнего уровня развития технологий, чтобы обеспечить автономное существование и развитие человеческой цивилизации на Марсе, даже если поставки грузов с Земли прекратятся. В противном случае, "Марс вымрет", заключил он.

15 марта Маск объявил о запуске космического корабля Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс в конце 2026 года.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (в том числе корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 тонн.