Демократы неожиданно поддержали Трампа

Ведущие представители Демократической партии США поддержали решение президента-республиканца Дональда Трампа ввести пошлины на импорт в США. Они посчитали необходимым внести это и в повестку Демократической партии, чтобы вернуть голоса рабочего класса.

Как передает Day.Az, об этом пишет портал Axios со ссылкой на демократов.

"Пошлины президента Трампа сотрясают экономику и притягивают к себе атаки со стороны демократов. Однако некоторые ключевые члены партии в значительной степени поддерживают его подход", - говорится в публикации.

4 марта Bloomberg сообщило, что США вводят пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики на $1,5 трлн. По информации агентства, Белый дом наложил таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики. Для товаров из Китая действуют пошлины 20%.