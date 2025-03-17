Азербайджанская семья из Лондона основала музшколу

Азербайджанские музыканты Расим и Саадет Фарзиевы, проживающие в Лондоне, открыли новую музыкальную школу в районе Энфилд.

Как сообщает Day.Az, на торжественной церемонии открытия присутствовали мэр Энфилда Мохаммад Ислам, посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов, а также представители азербайджанской и турецкой диаспоры.

Мэр Мохаммад Ислам, поздравив семью с открытием школы, отметил, что подобные инициативы оказывают положительное влияние как на общину, так и местную экономику. Он подчеркнул, что развитие малого бизнеса вносит динамику в культурную и экономическую жизнь боро, и пожелал школе успехов.

Посол Элин Сулейманов сказал, что инициатива азербайджанских музыкантов в Великобритании имеет значение с точки зрения популяризации культурного наследия нашей страны на международной арене. Он подчеркнул, что эта школа станет мостом культуры между Азербайджаном и Великобританией.

В своем выступлении Расим и Саадет Фарзиевы отметили, что долгое время стремились воплотить этот проект в жизнь. "Мы верим, что музыка - это не только искусство, но и универсальный язык, объединяющий людей. Мы хотим, чтобы эта школа приносила пользу как местной общине, так и азербайджанским семьям", - подчеркнули они.

Новая музыкальная школа рассчитана на разные возрастные группы. Здесь будут преподаваться фортепиано, скрипка, вокал и другие музыкальные дисциплины. Основная цель школы - раскрытие молодых талантов и предоставление им профессионального музыкального образования.