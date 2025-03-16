Взрыв на заводе в Гяндже

В Гяндже на заводе произошел взрыв в результате которого 58-летний мужчина получил ожоги.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на Гянджинском приборостроительном заводе.

Так, Э.Худиев был доставлен в больницу с диагнозом "ожоги значительной части тела". Пострадавшему незамедлительно оказали медицинскую помощь, его состояние оценивается как тяжелое.

По имеющейся информации, Э.Худиев получил серьезные ожоги в результате взрыва водонагревателя во время принятия душа в ванной комнате завода.

По данному факту проводится расследование.