https://news.day.az/society/1737635.html Взрыв на заводе в Гяндже В Гяндже на заводе произошел взрыв в результате которого 58-летний мужчина получил ожоги. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на Гянджинском приборостроительном заводе. Так, Э.Худиев был доставлен в больницу с диагнозом "ожоги значительной части тела".
Взрыв на заводе в Гяндже
В Гяндже на заводе произошел взрыв в результате которого 58-летний мужчина получил ожоги.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на Гянджинском приборостроительном заводе.
Так, Э.Худиев был доставлен в больницу с диагнозом "ожоги значительной части тела". Пострадавшему незамедлительно оказали медицинскую помощь, его состояние оценивается как тяжелое.
По имеющейся информации, Э.Худиев получил серьезные ожоги в результате взрыва водонагревателя во время принятия душа в ванной комнате завода.
По данному факту проводится расследование.
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