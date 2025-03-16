https://news.day.az/politics/1737662.html Валентина Матвиенко прибыла в Азербайджан - ФОТО Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко 16 марта прибыла в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.
Валентина Матвиенко прибыла в Азербайджан - ФОТО
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко 16 марта прибыла в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, гостью встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Али Ахмедов, руководитель рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Полад Бюльбюльоглы и другие официальные лица.
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