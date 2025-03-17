Айдын Сулейманлы потерпел поражение на ЧЕ

Один из ведущих азербайджанских шахматистов Айдын Сулейманлы потерпел неожиданное поражение на чемпионате Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в Констанце (Румыния) прошли партии второго тура индивидуального чемпионата Европы по шахматам.

Во второй игровой день Айдын Сулейманлы белыми фигурами неожиданно проиграл шведу Эдвину Тросту, который уступает ему почти 200 пунктов рейтинга.

Лишь три азербайджанских шахматиста смогли одержать вторую победу подряд - Магомед Мурадлы, Мисреддин Искендеров и Риад Самедов, которые находятся в лидирующей группе.

По полтора очка набрали Ниджат Абасов, Ахмед Ахмедзаде и Вугар Манафов.