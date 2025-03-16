Сегодня будут подведены итоги XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня состоятся матчи XXVII тура Азербайджанской Премьер-Лиги по футболу.

Как передает Day.Az, в первом матче дня встретятся "Сабаил" и "Нефтчи". Игра пройдет на ASCO Арене и начнется в 16:00. На данный момент "Нефтчи" занимает 7-е место с 28 очками, в то время как "Сабаил" с 18 баллами идет на последней строчке турнирной таблицы.

Заключительный матч тура состоится на Товузском городском стадионе, где встретятся "Туран Товуз" и "Сумгайыт". Старт игры - в 18:30. Хозяева поля, "Туран Товуз", с 43 очками расположены на 4-й позиции, в то время как "Сумгайыт" с 25 баллами занимает 8-е место.