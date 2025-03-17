Принца Гарри могут отправить за решетку

Суд в США постановил опубликовать документы, связанные с получением британским принцем Гарри американской визы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, судья Николс принял решение по запросу американского консервативного исследовательского центра Heritage Foundation, который требовал обнародовать данные о визе принца. Суд постановил, что документы должны быть опубликованы не позднее 18 марта. Решение обязано исполнить Министерство внутренней безопасности США. Таким образом, станет известно, нарушал ли сын короля Карла III закон при получении визы.

В своей автобиографии, опубликованной в 2023 году, принц Гарри признал, что употреблял наркотики. При этом в 2022 году он получил американскую визу, в анкете на получение которой был вопрос о наркотиках. Если бы принц ответил утвердительно, ему пришлось бы получить визу только по специальному разрешению.

После того как Министерство внутренней безопасности отказалось публиковать анкету Гарри, Heritage Foundation подал иск в суд.

Согласно американским законам, Гарри, который сейчас проживает в США, может столкнуться с депортацией, штрафом или тюремным сроком до пяти лет.