Население Азербайджана призвали к осторожности

В связи с приходом весны могут наблюдаться нестабильные погодные условия и рост респираторных заболеваний, включая сезонный грипп.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Министерства здравоохранения к населению по случаю праздничных дней.

В обращении отмечается, что по причине того, что в этом году праздники Новруз и Рамазан совпадают, в ближайшие недели ожидается проведение различных массовых мероприятий.

Кроме того, учитывая, что в настоящее время большинство людей соблюдают пост, то в их ежедневном режиме питания происходят определенные изменения. Так, употребление слишком большого количества пищи или одновременный прием разных продуктов питания во время ифтара может оказать существенное воздействие на организм человека.

В целях охраны здоровья населения страны, предотвращения возникновения различных заболеваний, связанных с пищевыми расстройствами, а также распространения инфекционных заболеваний Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики рекомендует во время массовых мероприятий и в местах скопления людей в предстоящие праздничные и выходные дни использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей, а также соблюдать общие гигиенические требования и другие профилактические правила. Кроме того, в этот период года для укрепления иммунной системы организма важно включать в ежедневный рацион продукты, богатые витаминами и минералами. В то же время, учитывая переменчивые погодные условия в весенний период, рекомендуется одеваться соответственно дневному перепаду температур. в течение дня.

Каждый гражданин должен с особой чуткостью и ответственностью относиться к своему здоровью, а также защищать себя и окружающих от вирусов.