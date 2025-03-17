Пашинян должен доказать, что Армении можно доверять

У Азербайджана нет оснований доверять армянской стороне. Ни ее слову, ни даже ее подписи, потому что на протяжении многих лет Армения вела захватническую политику, разжигала сепаратистские и экстремистские настроения среди армянских жителей нашей страны, а сегодня продолжает на уровне Основного закона предъявлять претензии на земли Азербайджана.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог Фикрет Садыхов, комментируя ажиотаж, устроенный армянской стороной вокруг заявления МИД Азербайджана о завершении работы над текстом мирного договора.

По мнению политолога, Армения слишком поторопилась объявить мирный процесс завершенным. Он еще не завершен.

"Сегодня мы слышим из уст премьер-министра и главы МИД Армении противоречивые заявления, связанные с нынешними и будущими взаимоотношениями с Азербайджаном. Говоря о готовности договора к подписанию, Армения, конечно же, выдает желаемое за действительное. В Ереване прекрасно знают, что Азербайджан не подпишет мира, пока в Конституции Армения имеются положения, развязывающие руки реваншистам. Устранить из Основного закона претензии на территории Азербайджана - это одно из условий азербайджанской стороны. Кроме того, Баку ожидает от Еревана присоединения к совместному заявлению о необходимости ликвидации Минской группы ОБСЕ. Функции МГ давно исчерпаны и сегодня эта структура является неким воспаленным аппендиксом, который следует немедленно удалить, пусть даже и хирургическим путем", - сказал Садыхов.

По его словам, показные миролюбивые заявления Еревана вряд ли убедят нас в том, что с этой страной можно тесно сотрудничать, а, тем более, что ей можно доверять. Даже после подписания мирного соглашения, мы должны быть крайне осторожными, считает наш собеседник. Потому что доверять стране, которая всегда имела территориальные претензии к Азербайджану, невозможно. Более того, даже устранив эту несуразную ситуацию и изменив преамбулу к Конституции, Армения еще не скоро сможет доказать нам свою лояльность, считает политолог.

"В этой стране сильны реваншистские настроения, а оппозиционные депутаты не устают повторять в парламенте, что азербайджанский Карабах это "временно оккупированный арцах". Наличие таких настроений не позволяет надеяться, что с подписанием мирного договора действительно наступит долгосрочный мир. официальный Ереван должен доказать нам, что мы можем ему доверять. Как сказал Президент Ильхам Алиев на открытии Глобального Бакинского форума, некоторые европейские бюрократы пытаются представить Армению "голубем мира", забывая при этом о прежних деяниях нынешнего правительства. Но мы всего этого забыть не сможем. Забыть не сможем, но может жить в мире и добрососедстве с Арменией, если она докажет нам, что исправилась.

Единственное, чего мы добиваемся, это установления стабильности в регионе, создания мирной и безопасной ситуации во взаимоотношениях между Азербайджаном и Арменией. А изображать из себя "голубя мира", одновременно претендуя на территории соседа... В Ереване должны понимать, что это вряд ли добавит доверия к армянской стороне. Даже после подписания мирного соглашения", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева