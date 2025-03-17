https://news.day.az/economy/1737957.html SOCAR начнет разведочные работы в Эксклюзивной экономической зоне Израиля Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Union Energy будут заниматься совместными разведочными работами в Эксклюзивной экономической зоне Израиля. Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
SOCAR начнет разведочные работы в Эксклюзивной экономической зоне Израиля
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Union Energy будут заниматься совместными разведочными работами в Эксклюзивной экономической зоне Израиля.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"В рамках нашего делового визита в Израиль между SOCAR и компанией Union Energy был подписан Меморандум о взаимопонимании о совместной разведке в Эксклюзивной экономической зоне Израиля", - написал министр.
Он отметил, что реализация документа будет способствовать расширению международной сети сотрудничества сторон и обеспечит доступ к новым энергетическим ресурсам.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре