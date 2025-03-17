SOCAR начнет разведочные работы в Эксклюзивной экономической зоне Израиля

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Union Energy будут заниматься совместными разведочными работами в Эксклюзивной экономической зоне Израиля.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках нашего делового визита в Израиль между SOCAR и компанией Union Energy был подписан Меморандум о взаимопонимании о совместной разведке в Эксклюзивной экономической зоне Израиля", - написал министр.

Он отметил, что реализация документа будет способствовать расширению международной сети сотрудничества сторон и обеспечит доступ к новым энергетическим ресурсам.