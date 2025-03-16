Цирк Никулина вернулся на бакинскую сцену спустя 10 лет

Бакинский государственный цирк впервые за последние 10 лет привез в азербайджанскую столицу знаменитый Московский цирк Никулина на Цветном бульваре.

Как сообщает Day.Az, выступление состоялось на сцене Бакинского дворца спорта, цирковая программа была представлена всемирно известными артистами цирка Никулина, лауреатами различных фестивалей.

Перед началом программы пресс-секретарь Бакинского государственного цирка Гюльшане Мустафаева рассказала журналистам, что зрителей ждут выступления акробатов, гимнастов и канатоходцев. "Это лауреаты Международного циркового фестиваля в Монте-Карло, Гран-при Международного фестиваля "Лучшие клоуны мира", а также Всероссийской цирковой премии "Клоун года". В захватывающем цирковом шоу дрессированные медведи, собаки, обезьяны и морские животные послушно выполнят команды своих наставников, демонстрируя преданность человеку. Программа, рассчитанная как на детей, так и на взрослых, также включает уникальные танцевальные номера перед каждым выступлением. Красочные костюмы и сценические декорации соответствуют современным стандартам знаменитого цирка Никулина. Цирковые представления будут проходить по выходным и в праздничные дни Новруза по два сеанса ежедневно", - отметила она.

Один из известных артистов цирка Виктор Франке - впервые в Баку. Он признался, что влюбился в этот город, и, сравнив его с Монако, сказал, что Баку красивее. "Я занимаюсь клоунадой с детства. Когда я впервые вышел на сцену в образе клоуна, зрители подарили мне много конфет и шоколада. Это был незабываемый момент. Участие в международных фестивалях и выступления на ведущих мировых цирковых аренах для меня большая удача", - добавил он.

Артистка цирка Марина Ефимова в свою очередь рассказала, что выступает в цирке Никулина в качестве воздушной гимнастки и является лауреатом международных фестивалей циркового искусства. Она призналась, что впервые гастролирует в Баку и испытывает волнение перед предстоящими выступлениями.

Отметим, что 21 марта традиционно будет организовано благотворительное представление для детей из семей гази и детей, нуждающихся в особой заботе.