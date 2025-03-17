ВС Армении в очередной раз обстреляли позиции армии Азербайджана

17 марта с 01:25 ночи до 12:55 дня подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Юхары Загалы Басаркечарского района и Дыг Горисского района, подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Напомним, что 16 марта примерно в 09:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

Кроме того, 16 марта примерно в 18:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Хазинавар Горисского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

Также 16 марта с 20:10 до 20:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Бурун Горисского района, несколько раз подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.