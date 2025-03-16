Суд в США запретил выдворение мигрантов по закону 1798 года

Суд в США потребовал прекратить высылку мигрантов из страны самолетами по закону 1798 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico со ссылкой на судью округа Колумбия Джеймса Боасберга.

"Любой самолет с этими людьми, который собирается взлетать или находится в воздухе, должен быть возвращен в Соединенные Штаты", - приводит издание слова судьи.

Незадолго до этого суд принял решение временно приостановить депортацию пяти граждан Венесуэлы, ссылаясь на закон 1798 года, который администрация Трампа планировала задействовать. Теперь это постановление распространяется на всех мигрантов, которых власти США намереваются выдворить из страны на основании данного закона.