В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян активно звонит лидерам, хвастаясь своими успехами.

Day.Az представляет публикацию:

Баку и Ереван завершили согласование текста мирного договора - и у Пашиняна стали проявляться забытые симптомы из 2020 года.

Армянский премьер бросился звонить всем подряд: только за последние два дня он успел поговорить уже и с Путиным, и с Пезешкияном, и каждому из них Воваевич радостно рассказывал о том, какой он молодец.

Может его даже похвалили, ̶с̶к̶а̶з̶а̶л̶и̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶о̶н̶ ̶х̶о̶р̶о̶ш̶и̶й̶ ̶м̶а̶л̶ь̶ч̶и̶к̶, обещали купить киндер-сюрприз при встрече.

Теперь на очереди явно Эмманюэль Макрон. Перед своим любимым хозяином Никол Воваевич точно захочет как-то особенно отчитаться о проделанной работе.