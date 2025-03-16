США приветствуют прогресс в мирном договоре между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц написал в соцсети Х.

"Конфликт на Южном Кавказе должен прекратиться. Мы рады, что Азербайджан и Армения сделали большой шаг вперед и согласились на мирный договор", - написал он.

Уолц указал на необходимость скорейшего заключения мирного соглашения.

Напомним, что накануне в МИД Азербайджана заявили о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.