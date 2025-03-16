Mercedes-Benz впервые показал новый универсал CLA.

Как передает Day.Az, на оффлайн-презентации седана третьего поколения засветилась двухобъёмная версия. Кузов был закрыт пёстрой камуфляжной плёнкой, однако общие пропорции и дизайнерские особенности понятны. Mercedes-Benz называет новинку CLA Shooting Brake. Унификация с седаном максимальная: корма оформлена в том же стиле, светотехника и бамперы неизменны. Задняя стойка будет покатой, как у предшественника.

В ходе премьеры седана Mercedes-Benz CLA упор сделали на электрические версии, и универсал тоже наверняка сначала выйдет с "батарейной" начинкой. Однако китайские журналисты выяснили, что на подходе не только умеренные гибриды с 1,5-литровым двигателем с завода Geely, но и заряжаемые гибриды с запасом хода без активации ДВС до 100 километров.

Именно "розеточная" версия окажется самой мощной в бензиновой линейке Mercedes-Benz CLA: совокупная отдача системы составит 300 лошадиных сил. Для сравнения полноприводный умеренный гибрид разовьёт 190 лошадиных сил, а полноприводный электромобиль - 354 лошадиные силы. Самый быстрый вариант разменяет 100 км/ч за 4,8 секунды. В Китае ожидается длиннобазный CLA местной сборки.

В ходе премьеры седана Mercedes-Benz CLA упор сделали на электрические версии, и универсал тоже наверняка сначала выйдет с "батарейной" начинкой. Однако китайские журналисты выяснили, что на подходе не только умеренные гибриды с 1,5-литровым двигателем с завода Geely, но и заряжаемые гибриды с запасом хода без активации ДВС до 100 километров.

Именно "розеточная" версия окажется самой мощной в бензиновой линейке Mercedes-Benz CLA: совокупная отдача системы составит 300 лошадиных сил. Для сравнения полноприводный умеренный гибрид разовьёт 190 лошадиных сил, а полноприводный электромобиль - 354 лошадиные силы. Самый быстрый вариант разменяет 100 км/ч за 4,8 секунды. В Китае ожидается длиннобазный CLA местной сборки.

В Европе продажи седанов Mercedes-Benz CLA третьего поколения начнутся в июле, собирать машины для местного рынка продолжат в Германии. Премьера Shooting Brake запланирована на сентябрьскую выставку IAA в Мюнхене. Когда покажут китайскую спецификацию пока не ясно, но такой седан наверняка окажется самым доступным.