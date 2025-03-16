https://news.day.az/society/1737661.html В Азербайджане ухудшится видимость из-за тумана В Азербайджане 17 марта из-за тумана на некоторых дорогах будет ограничена видимость. Как сообщает Day.Az, об этом предупредила Национальная служба гидрометеорологии. В горных и предгорных районах дальность видимости на магистралях может сократиться до 1 000 метров.
В Азербайджане ухудшится видимость из-за тумана
В Азербайджане 17 марта из-за тумана на некоторых дорогах будет ограничена видимость.
Как сообщает Day.Az, об этом предупредила Национальная служба гидрометеорологии.
В горных и предгорных районах дальность видимости на магистралях может сократиться до 1 000 метров.
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