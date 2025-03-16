В Азербайджане ухудшится видимость из-за тумана

В Азербайджане 17 марта из-за тумана на некоторых дорогах будет ограничена видимость. 

Как сообщает Day.Az, об этом предупредила Национальная служба гидрометеорологии. 

В горных и предгорных районах дальность видимости на магистралях может сократиться до 1 000 метров.