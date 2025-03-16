https://news.day.az/society/1737661.html

В Азербайджане ухудшится видимость из-за тумана

В Азербайджане 17 марта из-за тумана на некоторых дорогах будет ограничена видимость. Как сообщает Day.Az, об этом предупредила Национальная служба гидрометеорологии. В горных и предгорных районах дальность видимости на магистралях может сократиться до 1 000 метров.