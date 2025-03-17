https://news.day.az/sport/1737730.html Ушел из жизни экс-президент ФК "Бавария" Бывший президент ФК "Бавария" Фриц Шерер скончался в Мюнхене на 86‑м году жизни. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте немецкого футбольного клуба. Причина его смерти не уточняется.
Ушел из жизни экс-президент ФК "Бавария"
Бывший президент ФК "Бавария" Фриц Шерер скончался в Мюнхене на 86‑м году жизни.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.
Причина его смерти не уточняется.
Шерер проработал на руководящих должностях в клубе более 30 лет, занимал пост казначея (1979-1985), президента (1985-1994), вице‑президента (1994-2012).
В 1987 году "Бавария" завоевала 10‑й чемпионский трофей и стала рекордсменом по этому показателю.
"Бавария" - 33‑кратный чемпион страны, 20‑кратный обладатель национального Кубка, шестикратный победитель Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, также команда дважды выигрывала клубный чемпионат мира.
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