Ушел из жизни экс-президент ФК "Бавария"

Бывший президент ФК "Бавария" Фриц Шерер скончался в Мюнхене на 86‑м году жизни.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

Причина его смерти не уточняется.

Шерер проработал на руководящих должностях в клубе более 30 лет, занимал пост казначея (1979-1985), президента (1985-1994), вице‑президента (1994-2012).

В 1987 году "Бавария" завоевала 10‑й чемпионский трофей и стала рекордсменом по этому показателю.

"Бавария" - 33‑кратный чемпион страны, 20‑кратный обладатель национального Кубка, шестикратный победитель Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, также команда дважды выигрывала клубный чемпионат мира.