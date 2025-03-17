SOCAR получила лицензии на разведку на одном из блоков зарубежной страны
Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) получила лицензии на разведку на одном из блоков Израиля.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации в аккаунте министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в социальной сети X.
"В рамках рабочего визита в Израиль мы вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом приняли участие в церемонии вручения лицензий на разведку на блоке "I" Исключительной экономической зоны Израиля (EEZ). Эти лицензии имеют стратегические преимущества с точки зрения укрепления международных позиций SOCAR и использования инновационных практик", - отмечается в публикации.
Напомним, что 31 января 2025 года SOCAR подписала соглашение с Union Energy о приобретении 10-процентной доли в проекте "Тамар", который является одним из крупнейших газовых месторождений в Средиземноморском бассейне Израиля и имеет большое значение.
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