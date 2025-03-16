Тяжелая авария в Загатале

В Загатале произошло дорожно-транспортное происшествие, есть погибший и пострадавший.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в вечернее время на участке автодороги Загатала-Мухах-Юхары Чардахлар, проходящем через село Мухах. В результате ДТП столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль марки ГАЗ-24.

Согласно предварительным данным, водитель мотоцикла скончался от полученных тяжёлых травм. Также сообщается об одном пострадавшем, которого доставили в хирургическое отделение Центральной районной больницы Загаталы.

По факту происшествия в Управлении полиции Загатальского района ведётся расследование.