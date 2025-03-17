Команда БВШН стала чемпионом «Что? Где? Когда?»

Команда Бакинской высшей школы нефти (БВШН) стала победителем межвузовского чемпионата Азербайджана по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?". Участникам было предложено ответить на 48 вопросов и команда Stonks БВШН завоевала чемпионский титул.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе школы.

В состав команды-победителя вошли следующие студенты: Хагани Зейналлы (Информационная безопасность, 3 курс), Юсиф Гусейнзаде (Инженерия автоматизации процессов, 5 курс), Эльмар Юсифов (MBA, 2 курс), Сахиль Талыбов (Химическая инженерия, 5 курс), Насир Асадзаде (Химическая инженерия, 5 курс), Гасан Аббаслы (Инженерия автоматизации процессов, 4 курс).

В чемпионате приняли участие 32 команды из 25 высших учебных заведений 6 регионов и столицы. Более 3000 студентов приняли участие в предварительном отборе для выхода в финал.

Организаторами соревнования выступили Министерство науки и образования, Фонд молодежи, Общественное объединение студенческого сотрудничества Bir Könüllü, платформа интеллектуальных игр 3sual.az и Союз студенческих молодежных организаций Азербайджана.