https://news.day.az/economy/1737874.html Азербайджан и Израиль оценили возможности укрепления экономических связей Обсуждены инициативы и проекты, способствующие укреплению экономических связей между Азербайджаном и Израилем. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации в аккаунте министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в социальной сети X.
Азербайджан и Израиль оценили возможности укрепления экономических связей
Обсуждены инициативы и проекты, способствующие укреплению экономических связей между Азербайджаном и Израилем.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации в аккаунте министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в социальной сети X.
"В рамках рабочего визита в Израиль состоялась встреча с министром энергетики и инфраструктуры этой страны Эли Коэном. Мы обсудили инициативы и проекты, способствующие укреплению экономических связей, а также повестку углубляющегося энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем", - отметил в публикации министр.
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