Азербайджан и Израиль оценили возможности укрепления экономических связей

Обсуждены инициативы и проекты, способствующие укреплению экономических связей между Азербайджаном и Израилем.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации в аккаунте министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в социальной сети X.

"В рамках рабочего визита в Израиль состоялась встреча с министром энергетики и инфраструктуры этой страны Эли Коэном. Мы обсудили инициативы и проекты, способствующие укреплению экономических связей, а также повестку углубляющегося энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем", - отметил в публикации министр.