В США бушует торнадо - ВИДЕО
Смертоносные торнадо, унесшие жизни не менее 34 человек, пронеслись над центральными и южными штатами США. Больше всего от стихии пострадал штат Миссури, там подтверждена гибель по меньшей мере 12 человек, передает Day.Az.
Дорожный патруль штата Миссури подтвердил 12 смертей в округах Озарк, Батлер, Уэйн и Джефферсон.
В Канзасе по меньшей мере восемь человек погибли в результате аварии с участием 50 транспортных средств, вызванной сильной пыльной бурей.
В Оклахоме погиб один человек, в Техасе жертвами стали три человека, погибшие в автомобильных авариях во время пыльной бури в округе Амарилло, передает CBS со ссылкой на департамент общественной безопасности штата.
Власти штата Миссисипи соообщили о шести смертях, связанных со штормом, в округах Уолтхолл, Ковингтон и Джефферсон-Дейвис.
Управление по чрезвычайным ситуациям Арканзаса сообщило о трех погибших и 29 раненых, подчеркнув, что это предварительные данные.
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