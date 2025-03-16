https://news.day.az/world/1737675.html Спецпосланник Трампа оценил встречу с Путиным Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным была позитивной и длилась три-четыре часа. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Я встретился с президентом Путиным, встреча длилась где-то три-четыре часа. Она была позитивной.
Спецпосланник Трампа оценил встречу с Путиным
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным была позитивной и длилась три-четыре часа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я встретился с президентом Путиным, встреча длилась где-то три-четыре часа. Она была позитивной. Это была дискуссия, основанная на решениях [конфликта в Украине]. Именно так я бы ее описал", - сказал он в интервью телекомпании CNN.
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