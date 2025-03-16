Спецпосланник Трампа оценил встречу с Путиным

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным была позитивной и длилась три-четыре часа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я встретился с президентом Путиным, встреча длилась где-то три-четыре часа. Она была позитивной. Это была дискуссия, основанная на решениях [конфликта в Украине]. Именно так я бы ее описал", - сказал он в интервью телекомпании CNN.