https://news.day.az/society/1737682.html Какая погода ожидает метеочувствительных людей? Опубликован медико-метеорологический прогноз на 17 марта.
Какая погода ожидает метеочувствительных людей?
Опубликован медико-метеорологический прогноз на 17 марта.
Как передает Day.Az, в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов сообщили, что 17 марта на Абшеронском полуострове ожидаются незначительные колебания метеорологических факторов, что в целом будет комфортно для людей, чувствительных к погодным изменениям.
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