Какая погода ожидает метеочувствительных людей?

Опубликован медико-метеорологический прогноз на 17 марта.

Как передает Day.Az, в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов сообщили, что 17 марта на Абшеронском полуострове ожидаются незначительные колебания метеорологических факторов, что в целом будет комфортно для людей, чувствительных к погодным изменениям.