В Баку изменится маршрут двух автобусов
В Баку с 17 марта, в связи с ремонтными работами на кольцевой дороге в рамках строительства новой автодороги на пересечении улиц Ахмеда Раджабли и Улугбея в Наримановском районе (напротив ресторана "Шеки"), изменится схема движения автобусных маршрутов №17 и №24.
Как сообщает Day.Az, об этом информировало Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Маршрут №17:
ул. Фатали-хана Хойского → ул. Ага Нейматуллы → ул. Тебриза
ул. Тебриза → ул. Ага Нейматуллы → ул. Фатали-хана Хойского После этого маршрут продолжит движение по стандартной схеме.
Маршрут №24:
пр. Зии Буниятова → ул. Ахмеда Раджабли → ул. Тебриза
ул. Ахмеда Раджабли → пр. Зии Буниятова Затем автобус продолжит движение по стандартному маршруту.
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