В Баку изменится маршрут двух автобусов

В Баку с 17 марта, в связи с ремонтными работами на кольцевой дороге в рамках строительства новой автодороги на пересечении улиц Ахмеда Раджабли и Улугбея в Наримановском районе (напротив ресторана "Шеки"), изменится схема движения автобусных маршрутов №17 и №24.

Как сообщает Day.Az, об этом информировало Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Маршрут №17:

ул. Фатали-хана Хойского → ул. Ага Нейматуллы → ул. Тебриза

ул. Тебриза → ул. Ага Нейматуллы → ул. Фатали-хана Хойского После этого маршрут продолжит движение по стандартной схеме.

Маршрут №24:

пр. Зии Буниятова → ул. Ахмеда Раджабли → ул. Тебриза

ул. Ахмеда Раджабли → пр. Зии Буниятова Затем автобус продолжит движение по стандартному маршруту.