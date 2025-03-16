https://news.day.az/world/1737653.html В Панаме случился блэкаут Жители Панамы остались без электричества после взрыва на тепловой электростанции. Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте X сообщило управление по оказанию общественных услуг (ASEP). Отмечается, что компания ASEP занимается вопросами телекоммуникаций, подачи электроэнергии и водоснабжения в стране.
В Панаме случился блэкаут
Жители Панамы остались без электричества после взрыва на тепловой электростанции.
Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте X сообщило управление по оказанию общественных услуг (ASEP).
Отмечается, что компания ASEP занимается вопросами телекоммуникаций, подачи электроэнергии и водоснабжения в стране.
"Директор ASEP Зельмар Креспо информирует о взрыве трансформатора на тепловой электростанции 15 марта, из-за которого произошло отключение электричества по всей стране", - говорится в сообщении.
Президент Панамы Хосе Мулино также подтвердил факт отключения электричества по всей стране.
Отмечается, что электроснабжение постепенно восстанавливается.
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