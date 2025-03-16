В Панаме случился блэкаут

Жители Панамы остались без электричества после взрыва на тепловой электростанции.

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте X сообщило управление по оказанию общественных услуг (ASEP).

Отмечается, что компания ASEP занимается вопросами телекоммуникаций, подачи электроэнергии и водоснабжения в стране.

"Директор ASEP Зельмар Креспо информирует о взрыве трансформатора на тепловой электростанции 15 марта, из-за которого произошло отключение электричества по всей стране", - говорится в сообщении.

Президент Панамы Хосе Мулино также подтвердил факт отключения электричества по всей стране.

Отмечается, что электроснабжение постепенно восстанавливается.