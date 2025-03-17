В Европе выросло потребление газа

В феврале потребление газа в Европе увеличилось на 21%

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили аналитики Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Отмечается, что общее потребление газа в ЕС в январе - феврале 2025 года выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 81 млрд куб. метров. Потребление газа в феврале 2025 года увеличилось из-за похолодания и низкой выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии.

Как указали эксперты ФСЭГ, спрос на газ не падает шестой месяц подряд.

"Этот рост был обусловлен, в первую очередь, увеличением потребления в энергетическом и жилищном секторах. Холодная погода повысила спрос на отопление в жилых и промышленных помещениях", - говорится в отчете аналитиков.