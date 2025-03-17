Google отключит один из своих сервисов на Android-смартфонах

Американская корпорация Google отключит своего голосового помощника спустя 10 лет после запуска. Об этом сообщается в блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Google Assistant - виртуальный голосовой помощник, который появился в 2016 году. В компании заметили, что до конца 2025 года ассистент перестанет работать на мобильных устройствах, в которые был до этого интегрирован, включая смартфоны и планшеты. В Google не стали уточнять точных сроков удаления сервиса, но заметили, что его заменит чат-бот Gemini.

В материале говорится, что в конце 2010-х Google Assistant был прорывным инструментом, но сейчас человечество находится "в середине очередного сдвига платформы". По словам представителей корпорации, миллионы пользователей Android-смартфонов уже перешли с Google Assistant на Gemini и начали делиться с компанией своим опытом.

Журналисты издания Android Police заметили, что спустя несколько дней после анонса Google начала отключать функции Assistant. Так, голосовой помощник перестал помогать в поиске фотографий, переводе иностранной речи в реальном времени, предоставлении прогноза погоды. Также сервис перестал работать с автомобильными аксессуарами, подключенными через AUX или Bluetooth.