https://news.day.az/sport/1737579.html Назван победитель стартового этапа «Формулы-1» Британский пилот McLaren Ландо Норрис стал победителем стартового этапа "Формулы-1". Как передает Day.Az, результаты доступны на сайте соревнований. Спортсмен выиграл Гран-при Австралии, который прошел на трассе в Мельбурне. Норрис обошел голландца Макса Ферстаппена из Red Bull, занявшего второе место.
Назван победитель стартового этапа «Формулы-1»
Британский пилот McLaren Ландо Норрис стал победителем стартового этапа "Формулы-1".
Как передает Day.Az, результаты доступны на сайте соревнований.
Спортсмен выиграл Гран-при Австралии, который прошел на трассе в Мельбурне. Норрис обошел голландца Макса Ферстаппена из Red Bull, занявшего второе место. Тройку сильнейших замкнул британский гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл.
Следующее Гран-при "Формулы-1" состоится с 21 по 23 марта. Соревнования пройдут в Шанхае.
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