Десятки человек погибли при пожаре в Северной Македонии

Не менее 50 человек погибли в результате пожара, произошедшего во время концерта в ночном клубе города Кочани в Северной Македонии.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание "Вечер", пожар, вероятно, был вызван пиротехническими эффектами.

Согласно неподтвержденной информации, задержан владелец клуба, где проходил концерт. МВД Северной Македонии также вызвало организаторов мероприятия на допрос.

Другие подробности происшествия пока не раскрыты.