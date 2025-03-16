В Баку прошел финальный этап V Азербайджанской олимпиады по астрономии

15 марта состоялся финальный этап V Азербайджанской олимпиады по астрономии. В финале, прошедшем в Бакинском государственном университете (БГУ) и средней школе номер 3 города Нахчыван, приняли участие более 100 учеников, успешно прошедших республиканский тур олимпиады.

Как сообщили Day.Az в БГУ, победители финального этапа олимпиады будут привлечены к подготовительным занятиям перед XVIII Международной олимпиадой по астрономии и астрофизике, которая состоится в Индии.

Перед финальным этапом специалисты Республиканского центра развития детей и молодежи и Бакинского государственного университета организовали для участников, прошедших республиканский тур, онлайн-занятия. Эти занятия, помимо подготовки к национальному финалу, также были направлены на раннюю подготовку к Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. В ходе них изучались темы, соответствующие программе олимпиады, и решались задания, которые попадаются на международном соревновании. Подготовительные занятия для победителей V Азербайджанской астрономической олимпиады продолжатся и после финального тура.

Следует отметить, что V Азербайджанская олимпиада по астрономии проводится при генеральном спонсорстве единственного планетария на Южном Кавказе - планетария Туси-Бома. Участие команды в Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике осуществляется при поддержке Института образования Азербайджанской Республики.