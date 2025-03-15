Трамп приказал начать операции против хуситов

Президент Дональд Трамп заявил, что приказал армии США начать операции против хуситов в Йемене.

Как сообщает Day.Az, об этом она сообщила в своем аккаунте в Truth Social. После этого США нанесли крупномасштабные удары по десяткам контролируемых хуситами целей в Йемене.

New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США пишет, что удары были нанесены по приказу президента США Дональда Трампа.

Сообщается, что американцы, нанеся удары по крупным военно-воздушным и военно-морским силам, поразили цели с радарами, средствами ПВО и ракетными комплексами.

Отмечается, что удары были направлены на то, чтобы открыть судоходные пути Красного моря, которые были нарушены атаками хуситов.

Принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah также сообщил о нанесении ударов по столице Саны.