Трамп приказал начать операции против хуситов - крупномасштабные удары
Президент Дональд Трамп заявил, что приказал армии США начать операции против хуситов в Йемене.
Как сообщает Day.Az, об этом она сообщила в своем аккаунте в Truth Social. После этого США нанесли крупномасштабные удары по десяткам контролируемых хуситами целей в Йемене.
New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США пишет, что удары были нанесены по приказу президента США Дональда Трампа.
Сообщается, что американцы, нанеся удары по крупным военно-воздушным и военно-морским силам, поразили цели с радарами, средствами ПВО и ракетными комплексами.
Отмечается, что удары были направлены на то, чтобы открыть судоходные пути Красного моря, которые были нарушены атаками хуситов.
Принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah также сообщил о нанесении ударов по столице Саны.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре