Иран раскрыл детали расходов на строительство автомагистралей в провинции Западный Азербайджан

В иранской провинции Западный Азербайджан введены в эксплуатацию новые автомагистрали общей стоимостью 16,5 триллиона риалов (около 29 миллионов долларов США).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство дорог и городского развития Ирана, среди открытых дорог - шоссе Хой-Котур-Рази протяженностью 31 км, а также несколько прилегающих участков общей длиной 35 км.

Шоссе Хой-Котур-Рази является важным транспортным маршрутом, соединяющим Иран с восточными городами Турции. Ожидается, что оно значительно облегчит перевозку товаров до турецкой границы.

Западный транспортный коридор, протяженностью 1444 км, начинается на контрольно-пропускном пункте Базарган на границе Ирана и Турции и тянется до южного порта Бандар-Имам. По территории провинции Западный Азербайджан проходит 480 км коридора, из которых 416 км уже введены в эксплуатацию. Оставшиеся 64 км будут открываться поэтапно.