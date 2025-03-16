Масштабная операция США

Масштабные удары Вооруженных сил (ВС) США по силам хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" могут продлиться несколько дней или недель.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на источники сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

"Американский чиновник сказал мне, что субботние удары - это не единичный случай, а начало серии непрерывных американских ударов по хуситам, которые, как ожидается, продлятся несколько дней или, может быть, недель", - указал он в X.

Президент США Дональд Трамп в субботу приказал ВС США начать военные действия против хуситов. Он отметил, что нападения мятежников на корабли США должны прекратиться с сегодняшнего дня. Трамп в своем сообщении также обратился к Ирану с призывом немедленно прекратить поддержку хуситов.

Ранее телеканал AI Masirah сообщал, что столица Йемена подверглась авиаударам. По информации телеканала AI Mayadeen, девять человек погибли, еще девять пострадали в результате ударов США и Великобритании.