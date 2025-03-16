Хуситы выразили готовность к диалогу с США

Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" готовы начать переговоры с администрацией США для достижения мира, если Вашингтон изъявит соответствующие намерения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом катарскому телеканалу Al Araby сообщил неназванный представитель мятежников.

"Американская агрессия - это неоправданное нападение и нарушение нашего суверенитета", - сказал телеканалу один из лидеров движения. "Каналы для переговоров могут быть открыты, мы всегда поддерживали диалог", - отметил он, добавив, что мятежники готовы к миру, если будет "предпринята серьезная попытка" урегулирования.