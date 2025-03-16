https://news.day.az/world/1737581.html Хуситы выразили готовность к диалогу с США Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" готовы начать переговоры с администрацией США для достижения мира, если Вашингтон изъявит соответствующие намерения. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом катарскому телеканалу Al Araby сообщил неназванный представитель мятежников.
Хуситы выразили готовность к диалогу с США
Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" готовы начать переговоры с администрацией США для достижения мира, если Вашингтон изъявит соответствующие намерения.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом катарскому телеканалу Al Araby сообщил неназванный представитель мятежников.
"Американская агрессия - это неоправданное нападение и нарушение нашего суверенитета", - сказал телеканалу один из лидеров движения. "Каналы для переговоров могут быть открыты, мы всегда поддерживали диалог", - отметил он, добавив, что мятежники готовы к миру, если будет "предпринята серьезная попытка" урегулирования.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре