Извержение вулкана в Индонезии - ВИДЕО
В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство ANTARA.
По словам агентства, вулкан выбросил пепел на высоту 2 км, и власти повысили статус извержения до четвертого, высочайшего уровня опасности.
Извержение произошло после недель повышенной вулканической активности на горе, расположенной на острове Флорес в восточной Индонезии. Это побудило местное правительство издать приказ об эвакуации близлежащих деревень.
"Жителям горы Левотоби, а также посетителям и туристам не разрешается осуществлять какую-либо деятельность в радиусе четырех километров от центра извержения и секторальной зоны в пяти километрах к северо-западу от вулкана", - сообщает агентство, цитируя постановление властей.
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