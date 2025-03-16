Извержение вулкана в Индонезии

В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство ANTARA.

По словам агентства, вулкан выбросил пепел на высоту 2 км, и власти повысили статус извержения до четвертого, высочайшего уровня опасности.

Извержение произошло после недель повышенной вулканической активности на горе, расположенной на острове Флорес в восточной Индонезии. Это побудило местное правительство издать приказ об эвакуации близлежащих деревень.

"Жителям горы Левотоби, а также посетителям и туристам не разрешается осуществлять какую-либо деятельность в радиусе четырех километров от центра извержения и секторальной зоны в пяти километрах к северо-западу от вулкана", - сообщает агентство, цитируя постановление властей.