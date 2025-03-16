В Азербайджане признанный умершим мужчина «ожил» в морге

В Азербайджане признанного умершим мужчину доставили в морг, где обнаружилось, что он на самом деле жив.

Как передает Day.Az, уточняется, что 34-летнего жителя села Тахирли Джалилабадского района нашли в доме по месту жительства без признаков жизни.

"Мужчину, признав умершим, доставили в районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Однако в учреждении выяснилось, что он не умер, а находится в коматозном состоянии", - говорится в материале.

После этого Хаяла Гулиева доставили в Джалилабадскую районную центральную больницу и поместили в реанимационное отделение. Отмечается, что в настоящее время состояние пациента стабильное.